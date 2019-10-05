GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı

05.10.2019 16:30

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSPİR) ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Boat Show Tuzla Fuarı, Viaport Marina'da açıldı.

Motoryat, yelkenli, sürat teknesi, lansman ve sıfır tekneler, catamaran, deniz ekipmanları, charter firmaları, hybrid tekneler ve teknolojiler, deniz motosikleti, motorlar, bot, sektör dergileri, tekstil ürünlerinin bulunduğu fuarda 200'den fazla firma standı bulunuyor.

400 farklı markanın boyları 5 ile 50 metre arasında değişen tekneleri ziyaretçilerinin beğenisine sunulurken, fuarda en ilgi çeken tekne ise içerisinde 4 kabin, 4 banyo, bir kaptan kabini bulunan 15 milyon lira değerindeki Absolute 72 Fly oldu.

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda bu yıl gerçekleştirilecek çeşitli seminerler, kitap imza günleri, çeşitli paneller ve workshoplar ile fuar ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor.

VİA Fuarcılık Genel Müdürü Dilek Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada alıcıların tekneleriyle deneme sürüşü yapabildiklerini söyledi.

Günaydın, "Bu yıl 4. kez düzenlediğimiz fuarımız dünya sıralamasında da ilk beşte yer alıyor. Ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamayı amaçladığımız fuarımızda, alıcılarımız tekneleriyle test sürüşü yapma imkanına da sahip oluyorlar. Bunun yanı sıra çeşitli seminer, workshop ve imza günü etkinlikleriyle de ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Fuarımız 5-13 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak." dedi.

Bu yıl ilk kez GİSPİR sponsorluğunda düzenlenen fuara 60 bin ziyaretçi bekleniyor.

Fuar alanında ayrılan özel etkinlik alanın da çocukları da unutmayan GİSBİR Boat Show Tuzla, etkinlik havuzunda minik denizcilere yelken eğitimleri vererek, yelken sporunun keyfini yaşatacak.

Fuar, 5-13 Ekim tarihleri arasında 10.00-19.00 saatlerinde açık olacak.

Kaynak: AA