GİSİAD'ın yeni yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

06.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:28

Giresun Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin, Aykut Gezmiş başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldığı bildirildi.

GİSİAD'da yapılan yazılı açıklamada, genel kurulun ardından yapılan ilk toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yaraman, yönetim kurulu üyeleri Selim Çilesiz, Metin Yılmaz, Mustafa Büyüktaş, sayman Nurettin Kesik ve lokal amiri Muzaffer Ejder olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirilmesine yer verilen Aykut Gezmiş, yeni yönetim kurulunun derneğe ve Giresun'a hayırlı olmasını diledi.

Giresun'a katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Gezmiş, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bölgesel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verilerine göre reel büyüme hızında Giresun 81 il arasında Türkiye sonuncusu olmuştur. Aynı yıl Türkiye ekonomisi yüzde 2,83 büyürken, Giresun ekonomisi yüzde 2,81 küçülmüştür. Bunun neticesi olarak da ilimizin nüfusu geçtiğimiz yıl 5 bin kişi azalmıştır. Gençlerimiz küçülen ekonomimiz, kapanan iş yerleri nedeniyle iş bulabilmek için başka şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır. Banka verilerine baktığımızda ilimiz, yatırıma değil mevduata sarılan bir il konumundadır."

Gezmiş, bu durumun çözümünün şehre yeni ve heyecan verici yeni makro hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için kenetlenmek olduğunu belirterek, "Bunun için de STK'ların, bürokrasinin ve siyasetin el ele vererek önce makro hedefler konusunda beyin fırtınası yapması, fikir üretmesi sonra da bu yatırımların gerçekleşebilmesi için var gücüyle çalışması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şehrin kaderini değiştirecek şeyin ufku açık, vizyonu yüksek, istihdam ve katma değer yaratan makro yatırım olduğunu aktaran Gezmiş, herkesin parti siyasetini bir kenara bırakarak Giresun için bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA