Gişelerde durdurulan tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gişelerde durdurulan tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Gazantep'te otoban gişelerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gişelerde durdurulan tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gazantep'te otoban gişelerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Gaziantep otobanı Şehitkamil ilçesi Doğu gişelerinde bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada tırın gizli bölgesinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler tır sürücüsünü gözaltına alırken hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA