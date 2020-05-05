Gişelerde durdurulan tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gazantep'te otoban gişelerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gazantep'te otoban gişelerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep otobanı Şehitkamil ilçesi Doğu gişelerinde bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada tırın gizli bölmesinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler tır sürücüsünü gözaltına alırken hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA