Gişede Hüsrana Uğrayan Hülya Avşar'ın Filmini 10 Liradan İzletiyorlar
Hülya Avşar'ın sadece bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfie, İstinyePark'ta 10 liraya izletiliyor.
Hülya Avşar'ın hayat hikayesini anlattığı, bir el kamerasıyla çektiği filmi 'Selfi' 27 Nisan'da Türkiye genelinde 80 salonda vizyona girmişti.
BÜYÜK HÜSRANA UĞRANA
Film ilk 3 günde 1300 kişi tarafından izlenince birçok salon sahibi gösterimi durdurdu. 'Selfi' şu an sadece 4 sinemada oynuyor. Bu arada İstinyePark'ta bir filmi izlemenin bedeli 27.5 lirayken, 'Selfi' 10 liraya seyrediliyor.
10 GÜNDE 2 BİN 440 KİŞİ İZLEDİ
Hülya Avşar'ın 10 günlük gişesi ise 2 bin 440 kişide kaldı. Hasılat 24 bin 900 lira.
MASRAFTAN KAÇMAMIŞTI
Hülya Avşar 1.5 yılda hazırladığı 'Selfi' için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Sadece teliflere 150 bin lira ödemiş, ışık ve kurgu için de kesenin ağzını açmıştı. Üstelik filminin dağıtımı için şirket kurmuştu.'Selfi' önümüzdeki günlerde bir televizyon kanalında gösterilecek.
UĞRUNA SOYUNDU
Öte yandan Hülya Avşar, filmin afişi için çırılçıplak soyunmuştu.
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Terbiyesiz kıskanç eminim çirkinsin çekemiyorsun leylaCevap Yaz 2 Yayından KaldırAŞKMISIN: Cirkin sensin kizim sen cirkin olduğun icin reklamini yapiosun lolita gibi bi kizim hala 18 gibiyim sen kudur kudur dur :)Yayından KaldırUYUSS: Leyla cevap ver sen çirkin misin?:))Yayından Kaldır
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@LEYLA& ARZU Burası kadınlar hamamı değil:))Cevap Yaz 3 Yayından KaldırAŞKMISIN: Sensin uyuss:)2 Yayından Kaldır