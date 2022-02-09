Gişe Lideri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 2 Milyonu Geçti

Eren Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022'de vizyona giren TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, vizyona girdiği günden itibaren imza attığı rekorlara bir yenisini ekledi. 18 günde 1 milyon seyirciye ulaşarak Türk filmleri arasında rekor kıran projeler arasına adını yazdıran film, gösterimdeki 6. haftasında da liderliği elinden bırakmayarak 2 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı.

Pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve sinemaseverlerden tam not alan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Türkiye haricinde Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika ve Azerbaycan'da bini aşkın salonda vizyona girdi. Tüm Türkiye'de vizyona girdiği ilk hafta sonu gişe rekoru kıran film, pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.

TRT ortak yapımları gişede ilk dörtte

Geçtiğimiz hafta TRT ortak yapımları "Kesişme; İyi ki Varsın Eren", "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" ve "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" hafta sonu sinemalarda en çok izlenen ilk üç film olmuştu. Bu haftada da gişede TRT ortak yapımlarına seyircinin ilgisi devam etti. Altıncı haftasında gişede liderliğini koruyan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" toplamda 2 milyon 20 bin izleyiciye ulaştı. Beşinci hafta sonunda 974 bin 885 seyirciye ulaşan "Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas" listede üçüncü sırada yer alırken, gösterimdeki ikinci hafta sonunu geride bırakan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" ise 272 bin 939 seyirciyle haftayı dördüncü basamakta kapattı.

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