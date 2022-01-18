Gişe Lideri "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" 1 Milyonu Geçti

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, vizyona girdiği günden bu yana 1 milyonu aşkın seyirci tarafından izlenerek büyük bir başarıya imza attı.

Vizyona girdiği bir hafta içerisinde yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşarak 2022'nin en iyi giriş yapan Türk filmi olan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren", yeni bir rekora imza attı. 1 Ocak 2022'de vizyona giren film, 18 günde 1 milyon seyirciye ulaşarak Türk filmleri arasında rekor kıran projeler arasına adını yazdırdı.

Eren Bülbül'ün doğum gününde vizyona giren ve pandemiye rağmen ilgi odağı olan filmi izleyenler beğenilerini sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla da dile getiriyorlar. Yurdun dört bir yanındaki sinema salonları önünde kuyruklar oluşturan ve filmi izlerken "İyi ki Varsın Eren" pankartı asan gençler, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'e olan sevgilerini tek yürek olarak seslendiriyorlar.

Pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve sinemaseverlerden tam not alan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Türkiye haricinde Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika ve Azerbaycan'da bini aşkın salonda vizyona girdi. Tüm Türkiye'de vizyona girdiği ilk hafta sonu gişe rekoru kıran film, pandemi döneminde en çok izlenen Türk filmi oldu.

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