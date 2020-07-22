Gişe bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü uzman onbaşı öldü (2)
İSTANBUL'DA GÖREV YAPIYORDUKocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin otoyol gişelerinin bariyerlerine çarpması sonucu yaşamını yitiren Erhan Uçar'ın (24), Sancaktepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.
22.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:01
İSTANBUL'DA GÖREV YAPIYORDU
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin otoyol gişelerinin bariyerlerine çarpması sonucu yaşamını yitiren Erhan Uçar'ın (24), Sancaktepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi. Uçar'ın acı haberi Düzce Dededüzü köyünde yaşayan ailesine ulaştı.
Kaynak: DHA