Gisbir boat show tuzla fuarı kapılarını açıyor

03.10.2019 15:19

Türkiye 'nin deniz üzerindeki tek tekne fuarı Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, için geri sayım başladı. Fuar, misafirlerini 5-13 Ekim'de Viaport Marina'da ağırlayacak.

Bu yıl, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Ana Sponsorluğunda düzenlenecek olan Uluslararası GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı için geri sayım başladı. Bu yıl 15 bini yabancı olmak üzere 60 bine yakın ziyaretçinin bekleniyor.

Utra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Boat Show Tuzla'da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye'de ilk kez sergilenecek 'Lansman Tekneler' de Boat Show Tuzla'da denizseverler ile buluşacak.

HER BÜTÇEYE UYGUN TEKNE VAR

Fuar hakkında bilgi veren Via Fuarcılık Genel Müdürü Dilek Günaydın, "5-13 Ekim tarihleri arasında fuar, Tuzla Viaport Marina'da olacak. Cumartesi günü kapılarımızı açıyoruz, 9 günde 150'den fazla tekne sergileyeceğiz. Teknelerin boyları 5 metreden 35 metreye kadar çıkarken fiyatları ise 60 bin liradan 50 milyon lira arasında değişiyor" dedi.

BEĞENDİĞİNİZ TEKNEYİ TEST EDEBİLİRSİNİZ

Bu yıl fuarda birçok değişiklik olduğunu belirten Günaydın, "Bu yıl fuarın ana sponsoru Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği (GİSBİR) sektörün gemi ve mega yat tarafının en büyük derneklerinden bir tanesi, bu destek çok önemli. Bu yıl çok fazla etkinlik düzenliyoruz. Etkinliklerle uluslararası denizciliği, marinaları konuşacağız. Kitap imza günlerimiz, panellerimiz olacak. Türkiye'nin önemli CEO'larını fuarda ağırlayacağız. Ziyaretçiler beğendikleri tekneyi test etme imkanına sahipler. Tekne firmasından rezervasyon yaptırarak teknenin performansını da test edebilirler" diye konuştu.

Kaynak: DHA