Gırtlak kanseriyle mücadele eden Dilek Demir kurtarılamadı

01.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:50

ANTALYA'nın Finike ilçesinde 2018 yılından bu yana gırtlak kanseri nedeniyle yaşam mücadelesi veren Dilek Demir (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Finike'de son yolculuğuna uğurlanan Dilek Demir'in yakınları, annesini soran 6 yaşındaki kızı Yade'ye 'Annen uyuyor' dediklerini söyledi.

Gırtlak kanseri nedeniyle konuşma yetisini kaybeden, tek hayali kızıyla konuşmak olan ve 'Bir annenin sessiz çığlığı' haberiyle kamuoyuna sesini duyuran Dilek Demir, hastalığına yenik düştü. Son 43 gündür Antalya'da özel bir hastanede tedavi gören Dilek Demir, dün yaşamını yitirdi. Genç kadının ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Finike'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine getirilen Dilek Demir için Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Çavdır mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlanan Dilek Demir'in cenaze törenine, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, CHP İlçe Başkanı Aydın Arıcan, MHP İlçe Başkanı Recep Şahin, Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, Dilek Demir'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.'ANNEN UYUYOR'Hastalığı boyunca eşini hiç yalnız bırakmayan Veli Demir, tabutu omuzlayarak hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurlarken metanetini korumaya çalıştı. 6 yaşındaki kızı Yade'nin de katıldığı cenaze töreninde, Dilek Demir'in yakınları, "Yade annesini sordu. 'Annen uyuyor' dedik. Farkında değil" diyerek duygulu anlar yaşadı.'YAPAY GIRTLAK NAKLİ OLACAKTI'Yade, babasının kucağında annesinin öldüğünün farkında olmadan gülümsemeye devam ederken, Veli Demir de taziyeleri kabul etti. 10 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Veli Demir, "Dilek son 3-4 gündür tepkisizdi. Onun öncesinde de ağrılarından bahsediyordu. İstanbul'da omurilik ameliyatı olmuştu. Kanseri yenebilseydik yapay gırtlak nakli olacaktı" dedi.TEK YÜREK OLMUŞTU

İlk kez 13 yaşındayken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülen Dilek Demir'e tetkikler sonunda 'nazofarenks' (üst yutak- geniz kanseri) tanısı konulmuştu. Geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ve yutağının yarısı alınan, konuşma yetisini kaybeden, ağız yoluyla beslenemeyen ve yazarak kendisini ifade edebilen Demir'in durumunu öğrenen vatandaşlar bir araya gelerek 2019 yılı Ağustos ayında yardım kampanyası başlatmıştı. Su içemeyen ve midesine takılan hortumla beslenen Demir'e yeniden yapılacak ameliyatlar öncesi ve sonrasında gereken bakım masrafları için vatandaşlar hesabına bağış yaparak destek vermişlerdi. 2019 Ağustos ayında İstanbul'daki özel bir hastanede omurilik ameliyatı yapılan Dilek Demir, önce kemoterapi gördü, ardından 45 gün ağır radyoterapi aldı. Sağlığına kavuşan Dilek Demir, zamanla ses kısılması ve yutkunma problemleri yaşamaya başlamıştı.

Kaynak: DHA