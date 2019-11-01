Gırtlak kanserinde erken tanı tedavi şansını artıyor

01.11.2019 14:12

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tatlıpınar, gırtlak (larenks) kanserlerinin tedavi edilebilir tümörler olduğunu belirterek, erken tanının tedavi başarısını artırdığını bildirdi.

Prof. Dr. Tatlıpınar, yaptığı yazılı açıklamada, birçok hastalıkta belirti olarak görülebilen boğaz ağrısının uzun süre devam etmesi halinde dikkatli olunması gerektiğini, bu durumun gırtlak kanseri nedeniyle de görülebileceğini belirtti.

"Yutma güçlüğüne sebep olan, yutkunurken kulakta ağrı hissedilen, tedaviyle düzelmeyen, nefes darlığının eşlik edebileceği, 2-3 haftayı geçen boğaz ağrılarında aile hekimleri ileri inceleme için hastaları kulak burun boğaz uzmanlarına yönlendirmeli." ifadelerini kullanan Tatlıpınar, bulguların başka hastalıklarla da karıştırılabileceğini aktardı.

Tatlıpınar, kronik farenjit, gastroösefageal reflü, diş hastalıkları, tükrük bezi hastalıklarının da benzer bulgular yapabileceğini vurgulayarak, ayırıcı tanı için hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Prof. Dr. Tatlıpınar, "Tek başına ses kısıklığı belirtisi görüldüğü durumda gırtlak kanseri riski yüzde 2,7 iken, uzun süren boğaz ağrısına eşlik eden nefes darlığı, yutma güçlüğü veya yutkunurken kulak ağrısı varlığında bu oran yüzde 5'in üzerine çıkıyor. Bu nedenle ses kısıklığı ve boğaz ağrısının birlikteliği de riski artıran bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

"Erken tanı tedavi başarısını artırıyor"

Gırtlak kanserlerinin dünyada görülme oranının yaklaşık yüzde 2-3 civarında olduğunu, baş boyun bölgesinde deri kanserlerinden sonra ikinci sıklıkla görüldüğünü aktaran Tatlıpınar, şu bilgileri gördü:

"2015 verilerine göre, gırtlak kanserinin Türkiye'de görülme oranı erkeklerde yüzde 2,6 ile 8. sıklıkla görülen malign tümördür. Sigara ve alkol kullananlar, gastroösefageal reflüsü olanlar, meyve ve sebzeden fakir diyetle beslenenler, cinsel ilişki yoluyla bulaşabilen human papilloma virüsüne maruz kalanlar risk grubunu oluşturuyor. Bununla birlikte gırtlak kanserleri tedavi edilebilir tümörlerdir. Birçok kanser türünde olduğu gibi gırtlak kanserinde de erken tanı, tedavi başarısını artırır. Geç tanı konulması ve tedaviye geç başlanması ise yaşam kaybı oranının artmasına neden olur. Her yıl dünyada 12 bin 250 kişi gırtlak kanseri tanısı alıyor ve 3 bin 670'i buna bağlı olarak hayatını kaybediyor. Tümörün yerleşim yeri de metastaz açısından önem taşıdığından belirleyici rol oynuyor. Gırtlak kanserlerinde 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 80 oranında seyrederken, ses tellerine yerleşmiş erken evre tümörlerde daha başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Buna karşılık ses tellerinin üst ve alt seviyesindeki gırtlak bölgesini tutan ve daha ileri evrede tespit edilen tümörlerde tedavi başarısı düşüyor."

Kaynak: AA