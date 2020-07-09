Gırtlak kanseri sebebiyle konuşamayan 64 yaşındaki adama, yanından ayırmadığı oğlak yoldaşlık ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gırtlak kanseri sebebiyle konuşamayan 64 yaşındaki adama, yanından ayırmadığı oğlak yoldaşlık ediyor

Gırtlak kanseri sebebiyle konuşamayan 64 yaşındaki adama, yanından ayırmadığı oğlak yoldaşlık ediyor Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı sebebiyle ile konuşamayan 65 yaşındaki Vahit Gürbüz, oğlağını yanından ayırmıyor.

09.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:01

Gırtlak kanseri sebebiyle konuşamayan 64 yaşındaki adama, yanından ayırmadığı oğlak yoldaşlık ediyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı sebebiyle ile konuşamayan 65 yaşındaki Vahit Gürbüz, oğlağını yanından ayırmıyor. İkili birlikte motosiklete biniyor, yürüyüş yapıyor. Gürbüz'ün yanından hiç ayırmadığı oğlağı ile olan arkadaşlığı, vatandaşları şaşkına çeviriyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve gırtlak kanseri nedeni ile konuşamayan 64 yaşındaki Vahit Gürbüz isimli vatandaşın en yakın dostu 3 aydır evinde beslediği oğlak oldu. Gürbüz 3 aydır yanından ayırmadığı oğlağı ile motosiklete binip yolculuk yapıyor, caddede birlikte yürüyor. Oğlak ise Vahit Gürbüz'ün yanından bir an bile ayrılmıyor. Bankta bile kucağındaki oğlakla oturan Gürbüz'ü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Gürbüz ile oğlağın arasındaki dostluğa büyük ilgi gösteren vatandaşlar, motosikletle yolculuk yapan oğlağı görüntülemek için cep telefonlarına sarılıyor.

"Konuşamıyor ama buna rağmen hoş bir dostlukları var"

Şehir merkezinde sahibi ile birlikte yürüyen oğlağı görünce şaşırdığını söyleyen Çağatay Sarıca isimli vatandaş, "Burada gezerken dikkatimi çekti. Oğlağın görünce şaşırdım. Amcamız hayvanla güzel bir dostluk kurmuş. Şaşırtıcı gerçekten. Şehrin ortasında bize bir köy havası yaşattı. Hoş bir görüntü oluşturuyor. Yanından ayrılmıyor. Gayet de güzel bir dostluk oluşturmuşlar. Amcamızın motosikleti var. Motosikletle gezdiriyor. Ağabeyimizin konuşma sorunu var sanırım. Konuşamıyor ama buna rağmen hoş bir dostlukları var. Birlikte oyunlar oynuyorlar geziyorlar" dedi.

Gırtlak kanseri sebebiyle konuşamayan 64 yaşındaki adama, yanından ayırmadığı oğlak yoldaşlık ediyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Halife Hafter Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Seda Sayan Demet Akalın
Spor Falcao Podolski Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Gırtlak kanseri sebebiyle konuşamayan 64 yaşındaki adama, yanından ayırmadığı oğlak yoldaşlık ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:20:41. #1.14#
title