GİRTAB Toplantısı Vali Ünlü Başkanlığında Yapıldı

PERŞEMBE, ORDU (Habermetre) - Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında yapıldı.

Vali Enver Ünlü başkanlığında, 25 Kasım Perşembe günü saat 16. 00'da Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen GİRTAB'ın Kasım Ayı Meclis toplantısına; Belediyesi Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve otel temsilcileri katıldı.

Toplantıda GİRTAB 2022 bütçesi görüşülerek kabul edildi. Kasım ayı toplantısının önemli gündem maddelerinden biride Espiye ve Çavuşlu Belediyelerinin Birliğe katılımı oldu.

Piraziz'den Eynesil'e, İl merkezinden Çamoluk'a kadar Giresun'un tamamına kapsayacak bir turizm alt yapısı oluşturarak çalışmalar yapılacağını dile getiren Vali Ünlü, Ordu-Giresun havalimanında Giresun'u tanıtacak görsellere daha fazla yer verileceğini, Giresun'un turizm potansiyelinin tanıtımı noktasında da çalışmaların artırılacağını dile getirdi.

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