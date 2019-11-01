Giroud’nun Southampton’a Nefis Golü
2017-18 sezonunda FA Cup yâri finalinde Chelsea Southampton’la Wembley’de karşılaştı. Maçin ikinci yerişinin henüz başında Giroud, Hazard’in sik pasıyla ceza sahasında buluştuktan sonra harika çalımlarla Southampton savunma oyuncularını ve kalecisini geçtikten sonra topu ağlarla buluşturdu.
2017-18 sezonunda FA Cup yari finalinde Chelsea Southampton'la Wembley'de karşılaştı. Maçin ikinci yerişinin henüz başında Giroud, Hazard'in sik pasıyla ceza sahasında buluştuktan sonra harika çalımlarla Southampton savunma oyuncularını ve kalecisini geçtikten sonra topu ağlarla buluşturdu.