Giroud’nun Southampton’a Nefis Golü

2017-18 sezonunda FA Cup yâri finalinde Chelsea Southampton’la Wembley’de karşılaştı. Maçin ikinci yerişinin henüz başında Giroud, Hazard’in sik pasıyla ceza sahasında buluştuktan sonra harika çalımlarla Southampton savunma oyuncularını ve kalecisini geçtikten sonra topu ağlarla buluşturdu.

01.11.2019 04:07

2017-18 sezonunda FA Cup yari finalinde Chelsea Southampton'la Wembley'de karşılaştı. Maçin ikinci yerişinin henüz başında Giroud, Hazard'in sik pasıyla ceza sahasında buluştuktan sonra harika çalımlarla Southampton savunma oyuncularını ve kalecisini geçtikten sonra topu ağlarla buluşturdu.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.