Girona - Villarreal İspanya Kral Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Girona - Villarreal maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İspanya Kupası Copa Del Rey bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Girona - Villarreal maçıdır. Peki Girona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
GİRONA - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Girona - Villarreal maçı 26 Ocak Salı günü bu akşam saat 23:00'da başlayacaktır.
GİRONA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Girona - Villarreal maçını Tivibu Spor 4, Tivibu 77 kanallarından izleyebilirsiniz.
GİRONA - VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Municipal de Montilivi Stadyumu, Girona'da oynanacak.