Girne Köprüsü genişletildi, yol 10 şeride çıkarıldı

Adana'da, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri arasında ulaşımın en önemli noktalarından biri olan Girne Köprüsü'ndeki genişletme çalışmaları tamamlandı.

Adana'da, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri arasında ulaşımın en önemli noktalarından biri olan Girne Köprüsü'ndeki genişletme çalışmaları tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce, daha önce üzerinde 5 şeritli yol bulunan köprü genişletilerek 10 şeride çıkarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Girne Köprüsü genişletme çalışmaları tamamlandı. Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 5 şeritli yol 10 şeride çıkarıldı. Yaya kaldırımları da genişletildi. Adanamızı daha yaşanabilir ve çağdaş bir kent haline getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı