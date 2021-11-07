YALOVA (Habermetre) - GİRNE CADDESİNDE DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

Yalova Belediyesi, "Değişim Devam Ediyor" sloganıyla Mustafakemalpaşa Mahallesi, Girne Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz aylarda Girne Caddesi'ni, İsmetpaşa Mahallesi'ne bağlayan kısımda asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştı. Uzun yıllardır asfalt sorunu ile çözüme kavuşmayan Girne Caddesi'nde asfaltlama sorunu böylelikle çözülmüş oldu. Toplam 670 metre uzunluğunda olan Girne Caddesi'ne 1000 ton asfaltlama yapılacak. Çözüm Odaklı Belediyeyiz

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Çözüm odaklı belediyeciliği Yalova halkı ile buluşturmaktan son derece mutluyuz. Yalova'da A'dan, Z'ye; cadde ve sokaklarımızdan, mahallelerimize kadar pek çok yerde değişim devam ediyor. Yorulmadan, çalışarak, üreterek Yalovamızı hak ettiği değeri göstermeye gayret ediyoruz. Mustafakemalpaşa Mahallemiz, uzun yıllardır hizmet görmemiş mahallelerimizden biriydi. Yaptığımız tespitler ve incelemelerimiz sonucu Girne Caddesinde asfalt sorununu çözüme kavuşturduk. Mahalle halkımıza gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyor, mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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