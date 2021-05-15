Girlevik Şelalesi'nde "tam kapanma" sürecinde kuş cıvıltıları ve su sesi yankılanıyor
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Girlevik Şelalesi'nde "tam kapanma" sürecinde kuş cıvıltıları ve su sesi yankılanıyor

Girlevik Şelalesi'nde 'tam kapanma' sürecinde kuş cıvıltıları ve su sesi yankılanıyor
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzakta yer alan ve Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Baharda canlanan doğası ve zengin bitki örtüsüyle de dikkati çeken şelale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan "tam kapanma" tedbirleri nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

Baharda adeta coşan sularıyla görsel şölen sunan şelalede, kuş cıvıltıları ve su sesi yankılanıyor.

Yöre sakinlerinden Candan Tepe, AA muhabirine, şelalenin, doğal yapısı dolayısıyla Türkiye'nin önemli turistik yerleri arasında bulunduğunu söyledi.

Baharın gelmesi ve doğanın canlanmasıyla Girlevik Şelalesi'nin ayrı güzelliğe büründüğünü anlatan Tepe, şöyle konuştu:

"Normalde bu dönemlerde burada iğne atsanız yere düşmezdi ancak salgın nedeniyle şelale en sakin günlerini yaşıyor. Girlevik Şelalesi her mevsim farklı güzellik sunar. Kış aylarında şelalemiz buz tutuyor, dağcılarımız geliyor. Yaz aylarında ise fotoğraf tutkunları gelir, yeni evlenen çiftler buradaki eşsiz manzarada fotoğraf çektirir. Burası insanların şehir stresinden uzaklaşıp huzur bulabilecekleri bir alan."

"Salgın olmasaydı cıvıl cıvıl olacaktı"

Bölgedeki bir restoranın işletmecisi Mesut Gül de köylerindeki şelalenin eşsiz doğal güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

İşletmesinin salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını olmasaydı burası cıvıl cıvıl olurdu. İnsanlar arabalarla buradan geçecek yer bulamazdı. Ancak şimdi bölgede sessizlik hakim. Girlevik Şelalesi, Türkiye'de 81 vilayetteki doğal güzellikler içerisinde en güzelidir. Yurt içi ve dışından çok sayıda vatandaş burayı ziyaret ediyor. İnşallah kısa sürede bu salgını atlatırsak, vatandaşlara burayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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