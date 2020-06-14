Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu
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Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Erzincan'da, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, geçici olarak ziyarete kapatılan ve normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden açılan Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu
14.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:35

Erzincan'da, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, geçici olarak ziyarete kapatılan ve normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden açılan Girlevik Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şelale, yerli ve yabancı ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, uzun süren sessizliğin ardından normalleşme sürecine geçilmesiyle yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor. Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi'ne akın ediyor. Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor.

Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer." dedi.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Tunceli'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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