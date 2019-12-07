Girlevik Şelalesi, kış aylarında karla bir başka güzel

07.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:51

Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, önceki gün yağan karla adete gelinlik giydi. Yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrayan şelale, yağan karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.



Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve özellikle kışın suyunun donmasıyla ilgi gören Girlevik Şelalesi, yazın da 40 metreden dökülen suları, serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.



Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, kar yağışıyla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Kentin önemli turizm değerlerinden olan, 65 metre yüksekliğindeki 3 kattan oluşan şelale, kış aylarında da turistlerin ilgisini çekiyor.



Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.



Girlevik Şelalesine gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan 'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz yerler arasında." dedi.



Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki iller Erzurum, Elazığ, Tuceli, Malatya ve Sivas'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA