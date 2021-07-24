Girlevik Şelalesi bayram tatilinde Erzincan nüfusundan fazla misafir ağırladı
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Girlevik Şelalesi bayram tatilinde Erzincan nüfusundan fazla misafir ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Girlevik Şelalesi bayram tatilinde Erzincan nüfusundan fazla misafir ağırladı Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Erzincan'da, vatandaşlar Girlevik Şelalesinde serinliyor Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, kentte termometrelerin...

Girlevik Şelalesi bayram tatilinde Erzincan nüfusundan fazla misafir ağırladı

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Erzincan'da, vatandaşlar Girlevik Şelalesinde serinliyor

ERZİNCAN - Dünyanın en görkemli şelalelerinden biri olan Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, kentte termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği bayram öncesi serinlemek için gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şelale yurt dışından gelen gurbetçilerle birlikte Erzincan nüfusundan fazlasını bayram tatilinde ağırladı.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Erzincan'da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesine akın ediyor.

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla etkileyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor. Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Girlevik Şelalesine gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer. Herkesi Girlevik Şelalesi'ne davet ediyoruz" dedi.

Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

Girlevik Şelalesi bayram tatilinde Erzincan nüfusundan fazla misafir ağırladı
Girlevik Şelalesi bayram tatilinde Erzincan nüfusundan fazla misafir ağırladı
Girlevik Şelalesi bayram tatilinde Erzincan nüfusundan fazla misafir ağırladı
Girlevik Şelalesi bayram tatilinde Erzincan nüfusundan fazla misafir ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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