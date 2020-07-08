GİRKAP'ın ikinci ayağı uygulamaya girdi Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi'nin (GİRKAP) ikinci ayağı, imzalanan protokolle uygulanmaya başladı.

Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi'nin (GİRKAP) ikinci ayağı, imzalanan protokolle uygulanmaya başladı.

İl Tarım ve Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlükçe hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen projenin ikinci ayağının GİRKAP-2 proje adıyla uygulamaya girdiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi arasında imzalanan protokol ile GİRKAP-2'nin, 2 yıl süresince uygulanmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giresun ilimizde modern tarım ve hayvancılık tekniklerinin kullanımını yaygınlaştırmak, daha bol ve kaliteli ürün üretimini sağlamak, fındığın yanında ek gelir getirici yenilikçi üretim modellerini oluşturmak amacıyla İl Müdürlüğümüzce bu ve benzeri projelerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu anlamda DOKAP tarafından projelere sağlanan ana finansman desteğinin yanı sıra ilave çiftçi katkı payları da çalışmalara ivme ve genişleme sağlamıştır."

Açıklamada, projenin 1. ayağı olan GİRKAP'ın 2017- 2019 yılları arasında 3 yıl süreyle uygulandığı, çiftçilerin ilgi ve desteğiyle proje bazlı olarak çeşitli tarımsal faaliyetlerin başarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA