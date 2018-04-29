Tire ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Girit'ten Tire'ye Lezzet ve Kültür Festivali yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Mahalle Muhtarlığı ile Tire Giritliler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Girit'ten Tire'ye Lezzet ve Kültür Festivali, lezzet meraklılarından yoğun ilgi gördü.

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, son derece engin ve köklü bir tarihe sahip olan Anadolu coğrafyasının kültürel yönden de çok zengin olduğunu söyledi.

Geçmişten gelen kültür, gelenek ve folklorumuzu yeni kuşaklara aktarılması gerektiğini belirten Tanrısever, "Girit kültürü ve mutfağı, Tiremizin bir zenginliğidir. Festival çok güzel. Başkan ve ekibi, köy muhtarlığı çok güzel bir çalışma yapıyorlar." dedi.

Tire Giritlililer Derneği Başkanı Seyhan Aydın da Turgutlu Mahallesi'nin tümüyle Girit mübadillerinden oluşan İzmir'deki tek yerleşim olduğuna işaret ederek, "Kültürümüzü yaşatıyoruz. Festival için her türlü imkanı seferber eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Festivalde halk oyunları grupları da gösteri sundu.