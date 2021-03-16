Girit Mahallesi ve Mütâreke Meydanı ihalesi yapıldı
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Girit Mahallesi ve Mütâreke Meydanı ihalesi yapıldı

16.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:05
Girit Mahallesi ve Mütâreke Meydanı ihalesi yapıldı

Mudanya Belediyesi'nin Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı ikinci etap projesinin ihalesi canlı yayında gerçekleştirildi.

Mudanya Belediyesi'nin Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı ikinci etap projesinin ihalesi canlı yayında gerçekleştirildi.

Tarihi Kentler Birliği proje ödülü sahibi Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı 2. etabında çalışmalar başlıyor. Girit Mahallesi adıyla anılan Mütareke, Hasanbey, Şükrüçavuş, Halitpaşa mahalleleri ile 12 Eylül, Fevzipaşa, Mustafakemalpaşa caddeleri ve bağlantılı sokaklarında yol üstü zemin kaplama projesi ihalesi canlı yayınlandı. Dört firma ihaleye katılırken, resmi sürecin ardından en düşük teklifi veren firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacak.

İnönü Parkı, Mütareke Meydanı yenileme çalışmalarını 1. etap projesi kapsamında tamamlandığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Girit, aynı zamanda yoğun olarak turizm ve ticaret fonksiyonlarının bulunduğu bir cazibe merkezi. İhalemizin ardından tarihi ve kentsel sit alanlarına sahip turizm değerlerinden Hasanbey, Şükrüçavuş, Mütareke ve Halitpaşa mahallelerinde; bölgenin korunması ve sağlıklaştırılması sağlanacak. Proje çerçevesinde doğal granit taş ve bazalt zemin kaplaması yapılacak. Girit Mahallesi'nin açık hava müzesine dönüştürülmesini istiyoruz. Bunun için tescilli yapıların korunmasının özendirilmesi planlanıyor. Yapacağımız çalışma, tarihi yapılarla bütünlük sağlayacak" diye konuştu. - BURSA

Girit Mahallesi ve Mütâreke Meydanı ihalesi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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