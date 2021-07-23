Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı
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Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Milli Savuma Bakanlığından (MSB), Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, 45 göçmenden 37'sinin kurtarıldığı, 8 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Milli Savuma Bakanlığından (MSB), Girit'in güneydoğusunda batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, 45 göçmenden 37'sinin kurtarıldığı, 8 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, batan göçmen gemisiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Deniz Kuvvetlerine ait 2 fırkateyn ve bir deniz karakol uçağının katıldığı arama-kurtarma çalışmalarında 45 göçmenden 37'si kurtarıldı, 8 kişiye ise ulaşılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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