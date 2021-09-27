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GİRİT'DE 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM, DATÇA'DAN HİSSEDİLMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YUNANİSTAN'ın Girit Adası açıklarında, 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA (DHA) - YUNANİSTAN'ın Girit Adası açıklarında, 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Türkiye'de bölgeye en yakın yerleşim yerlerinden biri olan Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre, bugün saat 09.17'de merkez üssü Ege Denizi'nin Girit Adası açıkları olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 9.62 kilometre derinliğindeki deprem, Türkiye'de bölgeye en yakın yerleşim yerlerinden biri olan Muğla'nın Datça ilçesinden hissedilmedi. Datça'da polis ve jandarmaya deprem ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği belirtildi.

GİRİT'DE 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM, DATÇA'DAN HİSSEDİLMEDİ

GİRİT'DE 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM, DATÇA'DAN HİSSEDİLMEDİ

GİRİT'DE 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM, DATÇA'DAN HİSSEDİLMEDİ

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Haber: GİRİT'DE 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM, DATÇA'DAN HİSSEDİLMEDİ - Haberler
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