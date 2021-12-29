Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem

Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Yunanistan'ın güneyindeki Girit adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın güneyindeki Girit adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Girit Adası'nın güneyinde, 5,5 büyüklüğünde ve 70.6 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son Dakika! Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika! Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title