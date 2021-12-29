Yunanistan'ın güneyindeki Girit adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Girit Adası'nın güneyinde, 5,5 büyüklüğünde ve 70.6 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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