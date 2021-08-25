Girit Adası'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Girit Adası'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Girit Adası'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın en büyük adası ve önemli turizm merkezlerinden Girit Adası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 3 ilde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

Yunanistan'ın en büyük adası ve önemli turizm merkezlerinden Girit Adası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 3 ilde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı yetkilerinin yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı oluşturulan ulusal halk sağlığını koruma komitesinin değerlendirmesi sonucunda, Girit'te Resmo (Rethimno), Kandiye (İraklion) ve Hanya (Hania) illerinde 18 Ağustos'ta başlatılan ek tedbirlerin 1 Eylül'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca vaka sayılarında önemli artış yaşanan Mora Yarımadası'ndaki Messinia ilinde de bugünden itibaren ek tedbirlerin uygulamaya konduğu bildirildi.

Girit ve Messinia'da 1 Eylül'e kadar uygulanacak ek tedbirler kapsamında, 01.00-06.00 arasında sokağa çıkma, restoran ve barlarda ise 24 saat müzik yayını yasağı getirildi, kapalı ve açık alanlarda 20'den fazla kişinin bir arada toplanması yasaklandı.

Bu arada yasaklara uymayanlara 50 ila 200 bin avro arasında para cezası kesileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

Yunanistan'da aşısızlara yönelik tedbirler artırıldı: Test yaptırsalar bile devlet dairelerine ve restoranlara giremeyecekler
Yunanistan'da aşısızlara yönelik tedbirler artırıldı: Test yaptırsalar bile devlet dairelerine ve restoranlara giremeyecekler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Mesut Akusta Serenay Sarıkaya
Spor Arda Güler Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Girit Adası'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 15:01:05. #1.15#

title