Girit Adası'nda deprem
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Girit Adası'nda deprem

Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.12.2019 05:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 06:04
Girit Adası'nda deprem

Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.


Yaklaşık 22 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi. - GİRİT

Kaynak: İHA
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