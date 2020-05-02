Girit Adası'nda 6.6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) paylaştığı verilere göre, Girit Adası'nın Arvi kasabasının 120 kilometre güneyinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA