Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem

Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan deprem tüm adada hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Girit'teki Arkalohori köyünde bulunan Profitis İlias kilisesinin bakım çalışmalarında görevli bir kişinin cesedi, depremde yıkılan kilisenin enkazından çıkarıldı. Enkaz altında kalan bir başka işçinin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Patsideros köyünde yıkılan evinin enkazı altında kalan bir kişinin daha kurtarıldığı bildirildi.

Bölgede yıkılan başka binalar ve dokuz yaralı olduğu da aktarıldı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilianidis başta olmak üzere yetkililer ve kurtarma ekiplerinin bölgeye gideceği kaydedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem
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Haber: Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem - Haberler
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