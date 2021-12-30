Girit Adası'nda 4,3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Girit Adası'nda 4,3 büyüklüğünde deprem

Girit Adası'nda 4,3 büyüklüğünde deprem
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Girit Adası'nda 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Girit Adası'nda 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.06'da Girit Adası'nda 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez üssü Girit'in doğu bölgesi olan depremin 34,50 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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