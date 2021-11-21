Girit açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin su alması sonucu 1 kişi öldü

Girit Adası yakınlarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne su alırken, teknedeki düzensiz göçmenlerden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Girit'in güneyinde tespit edilen ve su aldığı belirlenen teknedeki düzensiz göçmenlerin bir kısmı Yunanistan Sahil Güvenlik botuna, bir kısmı ise kurtarma çalışması için getirilen bir başka bota aktarıldı.

Teknedeki 68 düzensiz göçmenden biri hayatını kaybederken, 3'ü de hafif yaralandı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından yarın Girit'in Hanya bölgesine sevk edilecek.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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