Girişimlerin 2020 yılında doğum oranı yüzde 14,7 oldu

Girişimlerin 2019 yılındaki doğum oranı yüzde 13 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,6 iken, 2020 yılında doğum oranı yüzde 14,7'ye, istihdam payı ise yüzde 5,0'e çıktı.

Girişimlerin 2019 yılındaki doğum oranı yüzde 13 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,6 iken, 2020 yılında doğum oranı yüzde 14,7'ye, istihdam payı ise yüzde 5,0'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Girişimcilik ve İş Demografisi verilerini paylaştı. Buna göre, girişimlerin 2019 yılındaki doğum oranı yüzde 13 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4,6 iken, 2020 yılında doğum oranı yüzde 14,7'ye, istihdam payı ise yüzde 5,0'e çıktı. Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2020 yılında yüzde 37,4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 11,8 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 10,5 ile inşaat sektörleri takip etti.

Girişimlerin 2018 yılında ölüm oranı yüzde 11,4 oldu

Girişimlerin 2017 yılındaki ölüm oranı yüzde 12,2 iken 2018 yılında yüzde 11,4'e düştü. Ölen girişimlerin istihdamdaki payı ise 2017 yılında yüzde 4,2 iken 2018 yılında yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Girişimlerde en yüksek ölüm oranı 2018 yılında yüzde 35,8 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 12,5 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile yüzde 11,6 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

Girişimlerden 2019 yılında doğanların yüzde 80,6'sı 2020 yılında hayatta kaldı

Girişimlerin 2018 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 81,3, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 64,0 olarak gerçekleşti.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2020 yılında yüzde 12,1 oldu

Aynı yıl için hızlı büyüyen genç girişimler (ceylan) oranı ise yüzde 2,0 oldu. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2020 yılında yüzde 14,3, ceylan girişimler oranı ise yüzde 2,2 oldu.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2020 yılında yüzde 32,7'si imalat, yüzde 21,2'si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara

taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 12,4'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2020 yılında yüzde 31,4'ü imalat, yüzde 24,3'ü toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 14,4'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi

İstihdama göre ceylan girişimlerin 2020 yılında yüzde 29,5'i imalat, yüzde 16,6'sı inşaat ve yüzde 14,4'ü ise toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre ceylan girişimlerin 2020 yılında yüzde 27,3'si imalat, yüzde 22,3'ü inşaat, yüzde 15,4'ü toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2020 yılında ihracat payı yüzde 14,0 oldu

Aynı yıl için ithalat payı ise yüzde 11,1 oldu. İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2020 yılında istihdam payı yüzde 14,0, ciro payı ise yüzde 14,5 oldu.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2020 yılında ihracat payı yüzde 23,5, ithalat payı yüzde 18,7, istihdam payı yüzde 13,9, ciro payı ise yüzde 22,1 oldu.

İmalat sanayinde 2020 yılında doğan girişimlerin yüzde 61,2'si düşük teknoloji düzeyine sahipti

İmalat sanayinde 2020 yılında doğan girişimlerin yüzde 26,3'ü orta düşük, yüzde 11,6'sı orta yüksek, yüzde 0,9'u ise yüksek teknoloji düzeyine sahip girişimler oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2020 yılındaki ciro payı yüzde 16,2 oldu

En yüksek ciro payına ise yüzde 16,9 ile 1996-2000 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2020 yılındaki istihdam payı yüzde 21,3 oldu

Girişimlerden 2011-2015 yılları arasında kurulanlar ise yüzde 16,5'lik istihdam payına sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2020 yılındaki ihracat payı yüzde 10,0 oldu

Girişimlerden 1996-2000 yılları arasında kurulanlar ise yüzde 19,7'lik ihracat payı ile en yüksek orana sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2020 yılındaki ithalat payı yüzde 6,8 oldu

Girişimlerden 1990 ve öncesinde kurulanlar ise yüzde 28,1'lik ithalat payı ile en yüksek orana sahip oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı