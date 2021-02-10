Girişimler, Boostcube destek ofisleriyle iş geliştirme becerilerini artıracak

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, girişimcilere sağladığı desteklere bir yenisini ekleyerek derin teknoloji geliştiren ve hızlı ölçeklenme potansiyeline sahip girişimlerin iş geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için Boostcube destek ofisleri açıyor.

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, girişimcilere sağladığı desteklere bir yenisini ekleyerek derin teknoloji geliştiren ve hızlı ölçeklenme potansiyeline sahip girişimlerin iş geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için Boostcube destek ofisleri açıyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Cube Incubation, girişimlere, satış, pazarlama, tasarım, mentorluk ve danışmanlık, finans, muhasebe, insan kaynakları ve hukuk gibi kritik konularda açacağı ofislerle profesyonel destek sunarak iş kurma ve yürütme, marka kimliği oluşturma, başarılı iş planları/iş modelleri oluşturma, sunum becerilerini geliştirme, yatırıma ulaşma, satışlarını artırma gibi konularda gelişmelerine destek olacak.

Cube Incubation'ın "yeni bir yıl, yeni fikirler, yeni destekler" anlayışı ve "#discoverthecube" mottosu ile bu yıl uygulamaya geçireceği desteklerin girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor.

Cube Incubation Boostcube destek ofisleriyle girişimlerin iş geliştirme alanında desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul olarak kuluçka merkezlerini girişim ekosistemine dönüştürdüklerini belirterek, Boostcube ile girişimlerin aslında en çok zorlandıkları iş geliştirme faaliyetlerinde yanlarında olacaklarını vurguladı.

Destek ofisleri ve sunulacak hizmetler

Cube Incubation'ın Boostcube destek ofisleri ve sunacağı hizmetler şöyle:

"Satış Ofisi: Girişimlerin kurulduğu veya yeni yatırımlarla genişlemeye başladığı, maliyetlerin ve riskin nispeten yüksek olduğu zamanlarda gelir getirici faaliyetlere odaklanmaları kritik önem taşıyor. Boostcube destek ofisleri kapsamında açılacak Satış Ofisi, girişimlerin sundukları ürün veya hizmeti doğru kitleye doğru kanallar üzerinden ulaştırmaya ve maliyetleri fazla artırmadan yeni pazarlar ve alt pazarlar keşfetmeye odaklanıyor. Satış ofisi, satış ekibi olmayan ya da satış konusunda destek almak isteyen girişimcilerin kısıtlı zaman ve çabasını doğru satış faaliyetlerine yönlendirmesi için bir çalışma modeli oluşturulması, potansiyel müşteri bulma aşamasından satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreç hakkında birebir destek sağlanması için girişimlere özelleştirilmiş çözümler sunacak.???????

Pazarlama Ofisi: Boostcube destek ofisleri kapsamında açılacak Pazarlama Ofisi, teknoloji girişimcilerinin en çok sorun yaşadığı pazarlama konusunda marka oluşturmaktan strateji geliştirmeye, ürün pazar uyumu testlerinden reklam mecrası seçimine kadar birçok farklı konuda girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya hazırlanıyor. Pazarlama Ofisi, müşteri odaklı yaklaşımla holistik pazarlamayı bir arada kurgulayarak ürün, fiyat, dağıtım ve promosyon faaliyetlerini bütünleşik bir yaklaşımla yönetmeyi amaçlıyor.

???????Tasarım Ofisi: Girişimcilerin, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ayırt edilebilir ürün ve hizmet sağlayabilmek için tasarım yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirmeleri büyük bir önem taşıyor. Boostcube destek ofisleri kapsamında açılacak olan Tasarım Ofisi, girişimlerin kurumsal kimlik çalışmaları, satış ve pazarlama materyalleri ve yatırımcı sunumları başta olmak üzere bütün tasarım ihtiyaçlarını profesyonel tasarım ajansı titizliğiyle karşılamak üzere faaliyetler yürütecek.

Mentorluk ve Danışmanlık Ofisi: Girişimcilik ekosisteminde yenilikçi fikirlerin ürüne dönüşmesi noktasında mentorluk ve danışmanlık desteğine büyük bir ihtiyaç duyuluyor. Cube Incubation girişimlerinin bu ihtiyacını gidermek üzere açılacak Mentorluk ve Danışmanlık Ofisi, girişimlerin çalıştığı alanlarda ihtiyaç duydukları konuları tespit ederek bu ihtiyaçlara en kısa sürede çözüm sağlayabilecek, kılavuzluk yapacak, referans gücüyle ürün/hizmet satmak istenilen ve iş birliği yapmak istenilen kurumlara çok daha hızlı erişmelerini sağlayacak. Mentorluk ve Danışmanlık Ofisi, girişimcinin büyüme aşamasında yapacağı hataları engelleyerek ortaya çıkabilecek maliyetleri azaltırken, satış, müşteri edinme, yatırım alma gibi konulardaki tavsiyeleriyle finansal başarısına büyük katkılar sağlayacak özelleştirilmiş çözümler sunmayı amaçlıyor.

İnsan Kaynakları Ofisi: Yeni kurulmuş ve kısıtlı sayıda insan kaynağına sahip olan teknoloji girişimleri için insan kaynağı kritik bir öneme sahip. Özellikle kısıtlı maddi imkanlara sahip olan girişimlerin kendilerine uygun yetenekleri bulabilmesi çoğu zaman başarıyı da beraberinde getiriyor. Boostcube destek ofisleri kapsamında açılması planlanan İnsan Kaynakları Ofisi, bu ihtiyaçlardan yola çıkarak maddi imkansızlıklar nedeniyle insan kaynakları yönetimine yeterli kaynak ayıramayan girişimler için profesyonel hizmet anlayışıyla çözümler üretmeyi hedefliyor. Ofis; iş tanımı belirleme, iş ve işçi bulma sitelerinde ilan oluşturma, ön değerlendirme, görüşme organizasyonu, işe alım süreçleri ve özlük dosyaları yönetimi gibi birçok konuda girişimlere yardımcı olacak.

Hukuk Ofisi: Girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği basit hukuk danışmanlığı hizmetlerinden şirket kuruluş sözleşmeleri ve yatırımcı sözleşmeleri gibi ileri düzey hukuki konulara kadar her konuda girişimcilere profesyonel ve uygun maliyetli çözümler sunmayı hedefliyor.

Finans Ofisi: Girişimcilerin erken aşamalarda yaptığı en büyük hatalardan biri finansal konuları yeterince dikkate almamak. Oysa bir işletmenin en önemli fonksiyonlarından biri olan finans, girişimlere geleceğe dönük planlama ve projeksiyon oluşturma imkanı sağlayarak karşılaşmaları muhtemel sorunlara çok önceden çözüm üretme fırsatı veriyor. Bu bağlamda Finans Ofisi, girişimler için finansal projeksiyon oluşturma ve alternatif kaynaklara erişim hakkında içgörü sağlayarak girişimlerin yatırım öncesi ve sonrası değerlemelerinin yapılmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Muhasebe Ofisi: Doğru muhasebe yönetimi girişimlerin hem vergi muafiyet ve indirimlerinden optimum şekilde faydalanmasını hem de gelecekte doğabilecek vergi zarar ve ziyanlarının önüne geçilmesini sağlıyor. Muhasebe Ofisi, günümüzün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde faydalanarak girişimlerin, şirketlerinin muhasebe faaliyetlerini anında görebilmesine ve müdahale edebilmesine olanak tanıyacak. Muhasebe ofisinde girişimcilere toplu satın almanın gücüyle düşük maliyetli ve profesyonel muhasebe çözümü sunulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip