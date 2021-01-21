Girişimcilik projesi çevrimiçi toplantılarla devam ediyor

Niğde'de Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi ve Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanan Erasmus+ Okullararası Değişim Ortaklıkları KA229 Projesi çevrimiçi toplantılarla sürüyor.

Niğde'de Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi ve Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanan Erasmus+ Okullararası Değişim Ortaklıkları KA229 Projesi çevrimiçi toplantılarla sürüyor.

Litvanya'nın koordinatörlüğünde geçen yıl ağustos ayında kabul edilen ve 172 bin 292 avro hibe almaya hak kazanan projede Finlandiya, İspanya ve Yunanistan'ın yanı sıra Niğde'de iki okulun İngilizce öğretmenleri yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl eylül ayında çevrimiçi toplantılarla başlayan projenin yaklaşık 2 yıl sürmesi bekleniyor.

"Peşinden gidecek cesaretin varsa tüm hayallerin gerçekleşebilir" sloganıyla yürütülen ve çevrimiçi toplantılarla devam eden projede, girişimcilik becerileri geliştirilen öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmaları hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul