17.10.2019 15:39

İLANDIR

Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Dr. Gözde Mert'in editörlüğünde hazırlanan risk almayı seven insanların girişimcilik hikayelerinin anlatıldığı kitap raflardaki yerini aldı.

Akademik dünyada, girişimcilik öykülerini içeren bir kaynak olmak üzere, bu kitap; 58 yazar tarafından hazırlanan, 58 adet yaşanmış girişimcilik öyküsünü içermektedir.

Bu kitaptaki öykülerin her birisi; girişimciye ve okuyucuya ilham verecek, yol gösterecek olan, çok çarpıcı ve eşsiz bilgiler içermektedir. Kişisel girişimlerini kaleme alan yazarlarımız ise aynı zamanda; bir girişimci için olmazsa olmaz sayılan ve çok değerli olan: mentorluk görevini de eserlerinde, hakkıyla yerine getirmişlerdir.

Bir çırpıda okuyacağınız girişimcilik öyküleri, çok uzun yılların bir sonucu olarak karşınızdadır. Bazı girişimcilik sürecinin, öyle kritik noktaları vardır ki; hiç beklenmedik bir tesadüf ve şans sayesinde hayatta kalmış ve gittikçe büyüyerek, gelişmiştir. Çalışan insan, bu dünyada, her zaman çalıştığının karşılığını almaktadır. Ama çok büyük bir zenginliğe ulaşmak, çalışmanın yanında ve onun çok daha ötesinde, büyük bir manevi güce dayanmaktadır. Gelin bunun adına, doğru yer ve zamanda bulunmak, doğru ataklar yapmak, tesadüf ya da şans diyelim.

Girişiminiz, yani işiniz, bir anlamda sizin yaşam biçiminizdir. Bu yaşam biçimini severseniz, o da sizi sever, böylece başarılı ve mutlu olursunuz. Girişimcilik öykülerinde anlatılmış olan çok değerli bilgiler var. Bunları öykülerde aramak ve bulmak ise artık okuyucuya kalıyor.

Kitapta, girişimciliğin teorik ve kavramsal çerçevesine yer verilmedi. Çünkü amaç; sadece girişimcilik öykülerini okuyucuya anlatmaktı. Bu noksanlığı gidermek için, önemli girişimler yapmış kişilerin, girişimcilik ifadelerine kitapta yer verildi. Böylece, bir cümlede size, koca bir literatürü anlatma imkânı sunduk. Kitapta ayrıca, girişimciler için önemli girişimcilik terimlerinin olduğu bir sözlük de bulunmaktadır.

Hayallerine kısa yoldan ulaşmak için; girişimde bulunmak isteyen kişilere, bu kitapla, yaşanmış girişimcilik öykülerini sunarak, birden çok yol göstermek ve faydalı olmak amaçlanmıştır.