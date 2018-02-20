Samsun Bafra Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile açılan "Girişimcilik Kursu"na katılanlar belgelerini aldı.

Kendi işini kurmak üzere Bafra'da açılan Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katılmak için müracaat eden 133 kişi arasından 25 kişi belirlendi. Belirlenen 25 kursiyere Öğretmenevinde 32 saatlik 4 gün süren kurs sonunda düzenlenen törenle belgeleri verildi. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen belge töreninde konuşan Bafra İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik, İŞKUR ve KOSGEB destekleri hakkında bilgi verdi. Ergenlik, "KOSGEB tarafından 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Genç girişimcilerin 50 bin lira hibe krediden yararlanması için, KOSGEB'den girişimci eğitim sertifikası alması gerekiyor. KOSGEB desteklerinden faydalanacak 5 engelli kursiyerimizin projeleri İŞKUR tarafından hazırlanacak ve 50 bin lira İŞKUR hibe desteği verilecek" dedi.

Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, "Bafra için, ülke için ne yaptığımız önemli. Azmedeceksiniz, kararlı, tutarlı olacaksınız. İşinizi düzgün yapacaksınız. Olmaz diye bir şey yok, yeter ki hedefleriniz ve hayalleriniz büyük olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi. - SAMSUN