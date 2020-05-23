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Girişimcilik Endeksi Projesi'nin kapanış oturumu yapıldı

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "Girişimcilik Endeksi (GENDEKS) Projesi'ni şirketlerimizin nerelerde hangi çalışmaları yapacaklarını görerek daha büyük şirket haline gelebilmeleri açısından son derece önemli buluyorum.

Girişimcilik Endeksi Projesi'nin kapanış oturumu yapıldı
23.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:51

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "Girişimcilik Endeksi (GENDEKS) Projesi'ni şirketlerimizin nerelerde hangi çalışmaları yapacaklarını görerek daha büyük şirket haline gelebilmeleri açısından son derece önemli buluyorum. Bu açıdan da bu çalışmaların devamında biz de KOSGEB olarak elimizi taşın altına koyup, mümkün olduğu kadar daha fazla girişimci ve firma ile bu çalışmaları yaparak ülkemiz açısından bu anlamda daha doğru tanımlamalar, daha doğru tespitler yapmayı arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) açıklamasına göre, girişim şirketlerinin uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla GİV ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hayata geçirilen Girişimcilik Endeksi (GENDEKS) Projesi'nin kapanış programı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle web yayını üzerinden yapıldı.

Burada bir konuşma yapan Uzkurt, girişimciler için böyle bir endeks projesinin bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılmasının çok kıymetli ve önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de girişimcilik ekosistemi çok ciddi mesafe kat etti. Ancak hem bu endeks sonuçlarına baktığımızda hem KOSGEB gibi, TÜBİTAK gibi girişimciliği destekleyen kurumların vermiş olduğu desteklerin sonucunu değerlendirdiğimizde, hem de ulusal ve uluslararası diğer çalışmaları göz önüne aldığımızda ortaya şu çıkıyor; girişimcilik bir ekosistem meselesi. Yani sizin sadece kamu olarak girişimciliği desteklemeniz tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu girişimci fikirleri öncelikle projelendirmek, bunları şirketleştirmek, bunları startup haline dönüştürmek, bu girişimlerden uluslararası bir marka ortaya çıkarabilmek hiç şüphesiz ekosisteminizin güçlü bir altyapıya sahip olmasıyla gerçekleştirilebilir." ifadelerini kulandı.

"Karar vericilere yol gösterici olacak"

Uzkurt, çalışma sonuçlarının değerlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, bu çalışmanın sonuçlarının da firmalar ile paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Firmaların da kendilerinin eksiklerini, fazlalarını, güçlü ve zayıf yanlarını görmesi gerektiğini ifade eden Uzkurt, şu bilgileri verdi:

"GENDEKS Projesi'ni şirketlerimizin nerelerde hangi çalışmaları yapacaklarını görerek daha büyük şirket haline gelebilmeleri açısından son derece önemli buluyorum. Bu açıdan da bu çalışmaların devamında biz de KOSGEB olarak elimizi taşın altına koyup, mümkün olduğu kadar daha fazla girişimci ve firma ile bu çalışmaları yaparak ülkemiz açısından bu anlamda daha doğru tanımlamalar, daha doğru tespitler yapmayı arzu ediyoruz. Bu tespitler de hem STK'lara hem karar alıcı kamu kurumlarına hem de şirketlere daha isabetli yol göstericiler olacaktır diye düşünüyorum."

"Girişimciler, özelliklerini işletmelerine aktaramıyorlar"

GİV Başkanı Mehmet Koç, vakfın, İSTKA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile İstanbul Üniversitesi ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) paydaşlığında yürüttüğü GENDEKS Projesi'nin iki yıllık çalışmanın ardından toplamda bin girişimciye ulaşarak tamamlandığını ifade etti.

Girişimcilerin kurumsallaşma noktasında sıkıntı yaşadığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Girişimcilerimizin şirketleşme aşamasına geçememesinin pek çok nedeni var ama bir tanesi şu; girişimci arkadaşımız iş yapma kabiliyeti ve emeği, zaman içerisinde kendisiyle beraber oluşan ekibiyle beraber diğer insanlara aktarmakta zorluk çekiyor. İşletmelerinde bir körlük oluşuyor. ve kendi karakterlerindeki girişimcilik özelliklerini işletmelerine aktaramıyorlar. Bununla ilgili uzun bir süre 'Ne yapılabilir?' noktasında kafa yorduk.

Özellikle işletmeler için bir girişimci endeksi oluşturulması kanaati hasıl oldu ve bunu projelendirerek İstanbul Kalkınma Ajansı'na sunduk. Yine KOSGEB başkanımızın da desteğiyle projenin kabul edilmesi sonucu Gendeks, bir projeye dönmüş oldu. Yani bir işletmenin girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi, ölçülmesinin sağlanması için GENDEKS projesi hazırlandı ve gelişti. Bugüne kadar da yaklaşık iki yıldır çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olması nedeniyle önümüzdeki dönemde girişimcilik açısından çok ciddi bir kaynak veri oluşturacağına inanıyorum."

"Türk girişimcilerinin dünyada pek çok kez rüştünü ispat ettiğini gördük "

ASKON Başkanı Orhan Aydın ise "ASKON olarak bu projenin içerisinde yer almaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bizler ASKON olarak girişimcilik endeksi içerisinde KOBİ'lerin ve iş insanlarının desteklenmesi için elimizden geleninin en iyisini yaparak projeyi takip etmeye devam edeceğiz. Türk girişimcilerinin dünyada pek çok kez rüşdünü ispat ettiğini gördük. Bundan sonra da henüz bir miktar eksik olduğumuz kurumsallaştırılma ve dijitalleştirilmedeki takip edilebilir sisteme geçilmesiyle birlikte çok daha büyük işlere imza atacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Şirketlerdeki girişimcilik dinamiklerini harekete geçirecek"

GENDEKS Proje Koordinatörü Aziz Battal ise GENDEKS Projesi'nde 2 yıllık yoğun bir çalışma neticesinde bugüne geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"GENDEKS, bir organizasyonel girişimcilik endeksidir. Sektörel bazda ve mukayeseli olarak yapılan ölçüm ve analiz yöntemleriyle oluşturulan tarihsel data setiyle Türkiye'de önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Bu çalışma, şirketlerdeki girişimcilik dinamiklerini harekete geçirecek vizyonu destekleyerek sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacaktır."

Yeni Şafak ekonomi yazarı Şahap Kavcıoğlu da Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin son beş senede çok değişip, güçlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Girişimciliği analiz eden uluslararası birçok sistem olmasına rağmen Türkiye'de yapılan benzer çalışmaları anlamlı hale getirecek ve verimliliğini ölçerek değerlendirecek bir endeks maalesef bulunmuyordu. Bu eksiklik göz önüne alınarak başlatılmış olan GENDEKS projesinin ürettiği anlamlı veriler ile girişimcileri katma değeri yüksek ürünlere yönlendirerek, küresel ekonomiden daha yüksek pay almaları mümkün olacak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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