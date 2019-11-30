Girişimcilik ekosistemine Osmangazi’den destek

30.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:19

Sanayi şehri Bursa'da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilere yeni fırsatlar sunulması adına Osmangazi Belediyesi ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında protokol imzalandı.