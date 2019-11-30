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Girişimcilik ekosistemine Osmangazi’den destek

Sanayi şehri Bursa'da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilere yeni fırsatlar sunulması adına Osmangazi Belediyesi ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında protokol imzalandı.

30.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:19
Girişimcilik ekosistemine Osmangazi’den destek

Sanayi şehri 'da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilere yeni fırsatlar sunulması adına ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında protokol imzalandı.

Kaynak: Dunya.com

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