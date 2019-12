Girişimcilik ekosistemi 2019 yılında da büyümeye devam ediyor

09.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:56

Etkinlik kapsamında birçok genç girişimci yatırımcılara yönelik stratejilerini belirledi. Son verilere göre Türkiye'de pek çoğu teknoparklar içerisinde yer alan startup'lara yılda 200 milyon dolarlık yatırım yapılırken, 2019 yılının ilk 9 ayında 43 yeni girişimin aldığı yatırımlar 13.9 milyon dolara ulaştı. Söz konusu yatırımların yıl sonunda 22 milyon dolar seviyesine çıkması beklenirken ülkemiz girişimcilik ekosistemi hızla gelişmeye devam ediyor.

Ekonominin ileri gitmesi ve katma değer kazanması, inovasyon kültürünün gelişmesi için kritik öneme sahip olan girişimcilik, teknoparklar, kuluçka merkezleri, devlet teşvikleri ve girişimcilere yönelik fonlarla Türkiye'de de her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Yıldız Teknopark'ın destek verdiği "Global Girişimcilik Günü" gibi etkinlikler genç girişimcilerin yetişmesine katkı sağlarken, ekosistemin beslenmesine de aracılık ediyor.

Türkiye'deki girişim ekosisteminin gelişimine bakıldığında; 2010-2018 yıllar arasında toplamda 488 milyon dolarlık yatırım alındığı ve bu tutarın Türkiye'yi Güneydoğu Avrupa'daki en büyük startup merkezi yaptığı görülüyor. startups.watch verilerine göre 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'deki girişimler,2017 yılına göre daha zorlu bir yıl geçirdiler. Yine de, girişimcilik ekosistemi 2019'da da yeni yatırımlar alarak büyümeye devam ediyor.

Yeni girişimlere, 2019 yılının ilk 9 ayında 43 yeni girişime toplamda 13.9 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 21-22 milyon dolar seviyesine çıkması öngörülüyor.

Startup'lar için 200 milyon dolar

Öte yandan, yeni yatırımlar ile birlikte Türkiye ekosistemindeki startup'lara yılda 200 milyon dolarlık yatırımın yapılır hale geldiği de veriler arasında. Söz konusu tutar Batı Avrupa'dan düşük olsa da Türkiye'de özellikle son iki yılda satılan üç girişimin toplam tutarı 250 milyon dolar büyüklüğe sahip. Bu anlamda, ülkemizdeki teknoparkların yatırımlar konusundaki katkısı büyük.

2010 yılında 39 adet teknoparkın olduğu Türkiye'de, bu sayı 2018'de 81'e yükseldi. Teknoparklarda ekosistemden 5 bin 334 firma yer alırken, bu adreslerde toplamda 51 bin 574 kişi çalışıyor. Öte yandan, teknoparklardaki firmaların cirosu geçen yıl yüzde 23.1 oranında artarak 16 milyar TL'ye, ihracat da yüzde 31 artarak 3.8 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye'de 2013 yılında akredite olmuş melek yatırımcı sayısı 155 iken, bu sayı 2018'de 471'e yükseldi.

Global Girişimcilik Günü ekosistemi destekledi

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini beslemek için yapılan en önemli organizasyonlardan biri olan Global Girişimcilik Günü de geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Yıldız Teknopark tarafından desteklenen Global Girişimcilik Günü, Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinliğin temel konsepti girişimin kurucusunu ve yatırımcısını aynı sahneden konuk etmekti. Genç girişimciler bu etkinlik sayesinde ileride bir yatırımcının karşısına çıktığı zaman, yatırımcının bir girişimciden neler beklediğini veya hangi durumlarda yatırım yaptıklarını birinci ağızdan öğrenme fırsatı buldular. Bu platform sayesinde genç girişimciler hem birbirleriyle hem de etkinliğe katılan konuşmacılarla iletişim kurma ve network yapma fırsatı buldular. Buna ek olarak üniversiteliler etkinliğe katılan firmalarla görüşerek staj ve part-time iş imkânları hakkında bilgi aldılar.

"Herkes elini taşın altına koymalı"

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, "Ülkemiz ve ekosistemimiz özellikle teknoloji girişimciliği alanında ilgili ve meraklı. Büyük kurumsal şirketler ve yatırımcılar da açık inovasyon ve girişimciliği desteklemek üzere son yıllarda büyük çaba harcıyor. Dolayısıyla her ne kadar geç başlasak da ülkemizin teknik yetenek ve kapasitesini göz önüne alırsak aradaki bu açığı hızla kapatabileceğimize inanıyorum. Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için her kurumun ve kişinin kendi payına düşeni yapması gerekiyor. Gerek üniversiteler, gerek kurumlar, gerekse sektörün danışmanlık alanındaki devlerinin bu çorbada tuzu olmalı. Biz Yıldız Teknopark olarak tekno girişimcilik ekosistemine gerek yerel gerekse küresel çapta ilgi çekebilmek için güçlü temeller oluşturmanın ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, eğitim ve yönetişim konularında geniş çaplı reformlar yapmakta ve girişimciliği destekleyen bir iş ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bu alandaki her türlü proje ve çalışmaya destek veriyoruz" diye konuştu.

535 milyon dolar ihracat desteği

Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine destek veren en önemli kurumlardan biri olan Yıldız Teknopark'ta bugün 442 firma 7 bin üzerinde Ar-Ge çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Firmaların yüzde 74'ü yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösterirken, yüzde 5'i elektronik, yüzde 3'ü ise makine ve üretim alanlarında çalışıyor. Diğer sektörlerin toplamı ise yüzde 18 seviyesinde. Faaliyete geçtikleri 2009 yılından bu yana 3 bin 744 adet proje hayata geçiren Yıldız Teknopark'ın ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam patent başvuru sayısı 384'e ulaştı. Yıldız Teknopark bünyesinde yer alan firmalar bugüne kadar toplamda 535 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirerek ülkemize önemli katkılar yaptı.

