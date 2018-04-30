Girişimcilerin Tercihi Çay ve Kahvedan Yana

GENÇ Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği tarafından Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Enine Boyuna Franchising" panelinde "Franchise İş Modeli"nin içinde kahve ve çay sektörünün geldiği nokta tartışıldı. Panelin Proje Direktörü Zuhal Ürgün, "Girişimcilerin ilk düşündüğü alan çay ve kahve sektörü" dedi.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya olmak üzere binlerce marka franchise veriyor. Franchise sistemi kullanan markalar kısa sürede rakiplerinin önüne geçiyor. JCI İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Franchising Panelleri her yıl sektörün önde gelen kurumlarını, Franchising'e ilgi duyan girişimcilerle buluşturuyor. Türkiye'de Franchising iş modelinin doğru şekilde anlatılması ve girişimcilerin aklındaki sorulara tam anlamıyla yanıt bulunması amacıyla "Enine Boyuna Franchising" başlığında paneller düzenleyen JCI İstanbul'un bu yılki ilk teması ise Coffee&Tea Franchising oldu.

Yükselen trend ile birlikte köklü bir geçmişi olan kahve ve çayın "Franchise İş Modeli" sayesinde nasıl karlı bir yatırıma dönüştüğü sektörün temsilcileri tarafından anlatıldı. Mesut Süren moderatörlüğündeki panele, Starbucks Türkiye Müdürü Mehmet Ali Yaman, Federal Coffee Kurucu Ortağı Sam Çeviköz, Chado Kurucu Ortağı Barış Çekin ve Coffeemania Kurucu Ortağı Yakup Dabak katıldı.

ÇAY VE KAHVENİN ÖNEMİ ARTMAYA BAŞLADI

Enine Boyuna Franchising Proje Direktörü Zuhal Ürgün, "Biz çay ve kahvenin franchise iş modelindeki yeriyle panelimize başlamak istedik. Yaklaşık 4 yıl önce Franchise sektöründe çay ve kahve ön plandaydı. Daha sonra yerini yüzde 80 fast food'a bıraktı. Şimdi tekrardan çay ve kahvenin önemi artmaya başladı. Hatta girişimcilere baktığınızda ilk düşünceleri franchise konusunda çay ve kahveden yana. Çay ve kahveyi bu yıl içerisinde düzenleyeceğimiz fast food ve gayrimenkul sektöründeki franchise takip edecek" diye konuştu.

FRANCHİSE İÇİN ÇOK İYİ ARAŞTIRMA YAPSINLAR

Federal Coffee Kurucu Ortağı Sam Çeviköz ise 2 yıl içerisinde Türkiye'de 7 franchising verdiklerini belirterek, "Ana şubemiz Nişantaşı'nda hizmet veriyor. Franchise iş modelinde ilerlemek isteyenlere ilk önerim çok iyi araştırma yapsınlar. Bir franchise sadece dükkan almak değil, iş yapacakları insanlarla bir ortaklığa gidiliyor. Bu yatırımlar büyük yatırımlar ucuz da değil. Her gün 18 saat çalışabilirler bunlara hazırlıklı olsunlar" ifadelerini kullandı.

Panel öncesi sahneye çıkan Avrupa'nın En İyi Baristası Gürkan Kumak, 21 ülke arasından nasıl birinci çıktığını genç girişimcilerle paylaştı. Esprili bir dille devam eden sunum, dinleyicilerden büyük alkış aldı. - İstanbul