Girişimcilerin e-ticaretteki pasta payı artıyor

İSTANBUL (DHA) - Pandemiyle giderek yaygınlaşan online alışveriş, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısını artırdı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, e-ticarette 2020'de 256 bin 861 olan işletme sayısı, 2021'in ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 25 artarak 321 bin 742'ye ulaştı.

Pandemi, e-ticaret ekosistemine fark yaratan iş modelleri kazandırdı. Pastam Geldi Kurucusu Melis Bali, "Tedarikçilerle tüketicileri tek adreste buluşturan platformlar, tedarikçi ağını genişleterek daha geniş bir kitleye ulaşabiliyor. Pastam Geldi platformuyla İstanbul'da başladığımız faaliyetlerimizle 6 ayda büyük bir pazaryerine dönüştük. 2022'de Ankara ve İzmir'de de faaliyete başlayacağız" dedi.

Salgınla ivmelenen e-ticaretin, iş fikirlerini hayata geçirmeyi hedefleyen girişimcilere büyük fırsatlar sunduğunu belirten Melis Bali, "Pandemi öncesinde 50 bin civarında olan işletme sayısı 2 yıl içerisinde 6 katın üstünde artış gösterdi. Ekosisteme dahil olan girişimcilerle sektör sadece nicelik değil, nitelik de kazanıyor. Sektörde ürün ve hizmet odaklı fark yaratan fikirler, tüketici ve tedarikçiler tarafından hızla kabul görüyor" dedi.

HIZ VE MALİYET AVANTAJI

E-ticaret sektörünün kendi işini kurmak, ürün ve hizmetlerini dijital kanallar aracılığıyla tüketicilerle buluşturarak bilinirlik kazanmak isteyenlere hız ve maliyet avantajı getirdiğini belirten Melis Bali, "Tüketicilerle üreticileri tek bir platformda bir araya getiren iş modelleri e-ticaret ekosistemine farklı bir boyut getirdi. Pasta siparişi vermek isteyenlerle üreticileri buluşturduğumuz Pastam Geldi platformu ile kısa sürede önemli bir marka bilinirliği yakaladık. İstanbul çapında yaygın iş ortaklarımız aracılığıyla tüketicilerin pastada farklı lezzet ve tasarım arayışlarına çözüm getirerek e-ticaret sektöründe başarı merdivenlerini hızla tırmandık. 6 ay gibi kısa bir sürede tüketiciler ve pastaneler için büyük bir pazaryerine dönüştük. Bu yılın mayıs ayında İstanbul'da başladığımız yolculuğumuza 2022'de Ankara ve İzmir ile devam edeceğiz" diye konuştu.

PASTANE SEKTÖRÜNÜN İŞ AKIŞINI DESTEKLİYOR

Platform aracılığıyla pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan pastane sektörünün iş akışını desteklediklerini söyleyen Bali, "İstanbul'un en çok tercih edilen pastaneleriyle kurduğumuz iş ortaklığı ağımızı giderek genişletiyoruz. Böylece daha geniş bir hedef kitleye ulaşabiliyoruz. Tüketicilerin konumuna en yakın pastane tarafından hazırlanan siparişler belirtilen tarih ve saatte evlerine teslim ediliyor. Sektörde büyük bir boşluğu dolduran yeni iş modelimizi geliştirerek daha geniş kitlelere ulaşacağız" dedi.