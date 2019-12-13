Girişimcilerin Antep çıkarması
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Girişimcilerin Antep çıkarması

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)'ın girişimcilerle ünlü markaları bir araya getiren alışveriş şenliği geçtiğimiz gün Gaziantep'te gerçekleşti.

13.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:26
Girişimcilerin Antep çıkarması

Hışvahan Otel'deki alışveriş şenliğinin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy'un eşi Sayın Pervin Ersoy ile Valisi Sayın Davut Gül yaptı.

Mine Özmen ev sahipliğindeki BİKAP Yılbaşı Alışveriş Şenliği, birçok markayı ve tasarımlarını Gazianteplilerle buluşturdu. 2. kez yeniden Antep'te yoğun ilgiyle karşılaşan BiKAP, katılımcılarına Hışvahan'ın tarihi ve otantik dokusu eşliğinde ve keyifli müzik dinletisiyle harika bir alışveriş keyfi sundu. BİKAP Kurucusu Bilge Kuru, çoğunluğun kadın girişimcilerin oluşturduğu markalara destek olmaktan ve onların markalarını farklı illerde tanıtmalarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kuru, Gaziantep halkının misafirperverliğine ve ilgisine teşekkürlerini iletirken 3. kez yeniden bir araya geleceklerinin mesajını verdi.

Aslı Şen, Aslı Şen, Öznur Yakın, Melda Aksu, Ayşe Burcu Kaya, Suna Dumankaya, Şems Arslan gibi ünlü isimlerin markalarıyla katıldığı etkinlikte Aslı Hünel, Büşra Altıkardeş, Ebru Beyzadeoğlu, İncifer İbiş, Jülide Konukoğlu gibi ünlü isimler de vardı.

Kaynak: Bültenler
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