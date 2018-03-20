Girişimcilere Sertifikaları Verildi

KOSGEB, Düzce İş Kurumu ve DESOB işbirliğinde gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifika töreni düzenlendi. Vali Zülkif Dağlı, eğitimleri tamamlayan girişimcilerin çoğunun kadın olmasına dikkat çekerek, kadınların sadece ev yemekleri konusunda değil teknolojiye ayak uydurarak farklı alanlarda işletmeler açmalarını istedi.

KOSGEB, Düzce İş Kurumu ve DESOB işbirliğinde gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılan yeni girişimciler eğitimleri başarıyla tamamlayarak düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

DESOB'da düzenlenen törene Vali Zülkif Dağlı, daire müdürleri, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı ve kursiyerler katıldı.

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı tören öncesi yaptığı konuşmada, imzalanan protokol gereği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde esnaf odaları birliği olarak 300 girişimciye kurs verdiklerini söylerken, 262 kişiye sertifika verildiğini belirtti.

KOSGEB İl Müdürü Arif Torun da, eğitimlerle ilk adımı tamamlayan girişimcilerin bundan sonra kendi işletmelerini kurabileceklerini söyledi.

Törende SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, işletme kuracak girişimcilere uyarıda bulundu, gerekli şartlar uygulanmadığı takdirde idari para cezaları verildiğini hatırlattı.

İş-Kur İl Müdürü Ferhat Acar ise, girişimcilerin yanında olduklarını söyledi, 261 sertifika alan girişimcilerden 120'sinin kadın olmasının ayrıca önemli olduğuna dikkat çekti.

Törende Vali Zülkif Dağlı özellikle kadın girişimcilere tavsiyelerde bulundu, "Katılımcılarımızın çoğu kadın. Kadınlarımızın bu konuda ne kadar şevk ve istek içerisinde olduklarını anlaşım oluyoruz. Muhtemelen kadınlarımız bizde bir şeyler yapalım, aile ekonomimize katkıda bulunalım, biraz daha ekonomik özgürlüğümüzü de kazanalım, başkasına muhtaç olmayalım der gibi bir halleri var. Tebrik edilecek bir çalışma. Devletimizin KOSGEB vasıtasıyla verdiği destekler gerçekten muazzam. Yeter ki biz ne yapacağımızı bilelim. İllaki ev yemekleri, pasta börek yapmak, bunlarla ilgili dükkan açmak şart değil, kadınlar mutlaka bunları yapacak şekilde de algılanmamalı. Kadınlarımız şimdi bilgisayar başında, her türlü tasarımda bayanlarımız var. Modada bayanlarımız var. Teknolojiye bağlı olan alanlara biraz daha kaymak zorundayız" dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan girişimcilere sertifikaları verildi. - DÜZCE