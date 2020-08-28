HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Girişimcilere online eğitim

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından girişimcilere, "İş fikri hayalin pusula ile gerçek olsun" mottosu ile girişimcilere online eğitim verilecek.

Girişimcilere online eğitim
28.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:47

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından girişimcilere, "İş fikri hayalin pusula ile gerçek olsun" mottosu ile girişimcilere online eğitim verilecek.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İlkinde yoğun ilgi gören eğitimimizin 2.si başlıyor. Pusula Ön Kuluçka 2020- 2.dönem Girişimcilik ve İnovasyon Akademisi Sertifikalı Eğitim Programı başvuruları başladı. İş fikri olan girişimci adaylarına yönelik devlet destekli hibe ile veya yatırım alarak fikrini hayata geçirmek üzere şirketleşme yolunda gerek duyacakları bilgilerin paylaşılacağı Girişimcinin Pusulası Programı (GP2) kapsamında 31 Ağustos - 3 Eylül 2020 tarihleri arasında saat 10: 00 ile 15: 00 arasında online eğitim programı düzenlenecektir" denildi.

Online gerçekleştirilecek olan eğitim programında, Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi, İş Planı ve Yatırımcı Sunumu (Pitching) Hazırlama Eğitimi verilecek. Eğitim sonunda "Tecrübe Paylaşım" paneli düzenlenecek. Ayrıca katılımcılara sertifika verilecek. Bu arada, eğitimde tecrübe paylaşımı etkinliğinde girişimcilik alanında tecrübeli ve tanınmış simalarla birebir dinleme, görüşme yapılacak. Bu eğitimde girişimcilik, KOBİ sektörünün medyada önde gelen isimlerinden Sami Altunkaya ağırlanacak. Eğitimin zoom programı üzerinden verileceği vurgulanarak, eğitime katılmak isteyenlerin link deki katılım formunu doldurarak kayıt yapmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Eğitim kayıt linki şöyle belirtildi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ySBj7VhmZvAROJWpNm60T7AS8H5HVDQrg2EZinOcS1jgVA/viewform - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu Dünya
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi Spor
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor Spor
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti
Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Ziya Selçuk Fatih Dönmez Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Ferhan Şensoy Okan Bayülgen Mustafa Sandal
Spor Caner Erkin Fatih Terim Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Girişimcilere online eğitim - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:48:39. #1.15#
title