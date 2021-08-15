Girişimciler Zamanlarını Nasıl Yönetmeli?
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Girişimciler Zamanlarını Nasıl Yönetmeli?

Girişimciler Zamanlarını Nasıl Yönetmeli?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

House of Human Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, girişimcilere zaman yönetimi hakkında önerilerde bulundu.

House of Human Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, girişimcilere zaman yönetimi hakkında önerilerde bulundu.

Girişimcinin yapması gereken birçok konu olduğunu bunun için zaman yönetiminin önemli olduğunu söyledi. İş kapsamında dört çeşit aciliyetin olduğunu bunların; acil ve önemli, acil olmayan ama önemli, acil ve önemli olmayan şeklinde sıraladı. Girişimcinin ikinci karede dolaşması gerektiğini, acil olmayan ama önemli işleri belirleyip buna göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Avcı, "Eğer vaktinizin %20'sini bu karede geçirirseniz geleceğin %80'i şekillenir" dedi. Bu karedeki işlerin; ürünü veya programı tasarlamak, network için insanlarla etkileşim içinde olmak, takım arkadaşları aramak ve müşteriye ürünü deneterek ürünü satın almak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

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