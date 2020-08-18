Girişimciler ve girişimci adayları için uluslararası burs Uluslararası girişimcilik programı olan Founder Institute'un Türkiye ve çevre bölgelerdeki girişimcilere yönelik online olarak gerçekleştireceği "Founder Institute Virtual Turkey 2020" destek programı için başvurular başladı.

Uluslararası girişimcilik programı olan Founder Institute'un Türkiye ve çevre bölgelerdeki girişimcilere yönelik online olarak gerçekleştireceği "Founder Institute Virtual Turkey 2020" destek programı için başvurular başladı.

Virtual Turkey 2020'nin program partneri olan Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası da Türkiye'den iki girişimcinin programa ücretsiz katılımını sağlayacak.

Toplamda dört ay sürecek Virtual Turkey 2020 destek programı girişimci ve girişimci adaylarının mevcut işlerini aksatmaması amacıyla yarı zamanlı olacak şekilde düzenlendi. Programa dahil olan teknoloji girişimcileri ve adayları, girişimciliğin tüm boyutlarını kapsayan eğitimlerin yanı sıra startup CEO'ları tarafından verilen mentorluk ve yatırımcı görüşmeleri ile global başarılı girişimci ağına erişme imkanına da sahip olacak. Merkezi Silikon Vadisi'nde bulunan ve 2009 yılında kurulan Founder Institute, bugüne kadar 60 ülke ve 150'den fazla şehirde binlerce teknoloji girişimini hayata geçirmesiyle tanınıyor. Başvuruların 30 Ağustos tarihine kadar devam ettiği Founder Institute Virtual Turkey 2020 programına Girişim Fabrikası Bursu ile katılmak isteyen girişimcilerin https://startupmarket.co/girisimfabrikasi adresinden ön başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Program hakkında detaylı bilgi almak için https://fi.co/apply/ankara adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: DHA