Girişimciler Sertifikalarını Başkan Akın'ın Elinden Aldı

Germencik Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile Germencik'te faaliyetini tamamlayan ilk kursun katılımcıları sertifikalarını Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın elinden aldı.

Germencik Belediyesi Girişimcilik Kulübünün ilk üyeleri "Girişimcilik" eğitiminin yanı sıra uygulamalı eğitimler ile kursun ve eğitimlerin kendileri için çok önemli olduğunu bu sayede nasıl iş kuracaklarını ve iş planını nasıl gerçekleştireceklerini öğrenmenin kendilerine heyecan verdiğini dile getirdiler. Girişimcilik Kulübümüz Eğitim seminerleri, geziler, fabrika ziyaretleri, fikir geliştirme toplantıları yaparak bu yolda bizlere büyük katkı sağladılar. Bu anlamda da bizlere destek veren Germencik Belediye Başkanımız Ümmet Akın'a ve ekibine teşekkür ediyoruz" dediler.

Kursiyerlere sertifikalarını veren Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "Sağlıklı bir ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri, dayanışma kültürünün hakim olduğu bir ekosistemin tesis edilmesidir. Dayanışma kültürünün ilçemizde yeşermesi için Germencik Girişimcilik Kulübünü hayata geçirmiştik. 1.sini tamamladığımız kursumuzun ilk sertifikalarını sahiplerine teslim ettik. Aydın genelinde yapacağımız büyük projeler adına bu kurslarımızın devamı gelecek. KOSGEB ile işbirliği içerisinde 2. Girişimcilik Kulübü çalışmalarımız 14 Mayısta başlıyor. Girişimcilik Kulübünü dört dayanışma amacını gerçekleştirmek için hayata geçiriyoruz. Birincisi fikir sahibi değerli insanlarımızın parlak fikirlerini sermaye sahipleri ile buluşturmak. İkincisi fikir sahibi insanlarımıza know-how desteği yani, o fikirlerini nasıl hayata geçireceklerine dair bilgi desteği sunmak. Üçüncüsü aynı alanda girişimde bulunmak isteyen farklı bireyleri ortak güç birliği yapmalarını sağlamak. Dördüncüsü de insanları girişimciliğe teşvik etmektir. Arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum ve 2. Girişimcilik Kulübü için de tüm halkımızı bu kursa katılmaları adına Belediyemize davet ediyorum" dedi.

14 Mayıs'ta faaliyete başlayacak 2. Girişimcilik Kulübünün 3 günlük "Girişimcilik Eğitimi" sonrası uygulamalı eğitimlere başlayacağı belirtildi. - AYDIN