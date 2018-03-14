Girişimciler Sertifikalarını Aldı

İstihdama katkı sağlayarak kişilerin kendi iş yerlerini kurması amacıyla Sivas Belediyesi, KOSGEB ve İş-kur ortaklığında gerçekleştirilen girişimcilik kurslarında başarılı olan 146 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve diğer protokol üyeleri ile sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, "Makul enflasyon ile hesap ettiğiniz zaman yaklaşık 3 yıl ödeme yapmıyorsunuz. 3 yılda o paranın minimum değeri yüzde 15 olsa, 60-70 bine düşüyor. Bu büyük bir imkan. Bundan da önemlisi bu eğitimleri bir fırsat olarak görmeniz çok önemli. Yani girişimci olmak büyük bir meziyet, önemli bir özellik ama bilinçli olmak, yaptığınız işi bilerek de yapmak çok önemli."dedi.

Esnaf ile iç içe olduklarını kaydeden Başkan Aydın, "Sürekli esnaflarımızla iç içeyiz. Aynı dalda, aynı alanda bazı esnafların çok başarılı olduklarını görürken bir kısmının da başarısız olduğunu görüyoruz. Halbuki konum itibariyle birçok yönüyle baktığınız zaman, başarılı olan, yaptığı işi gerçekten severek bilerek yapan kişi olduğunu görüyorsunuz. Bu bakımdan sizlerin de böyle bir işe girerken hangi işi iyi yapacağınızı, o işle ilgili yeteneklerinizi iyi tespit etmeniz lazım." diye konuştu.

İş-kur Müdürü Hikmet Canpolat da, "Bugün 146 arkadaşımızın girişimcilik eğitimlerini tamamlamaları üzerine bir arada bulunuyoruz. Bizler bir istihdam kurumuyuz. Devir iş gücü piyasası, şartları değişiyor. Artık iş gücüne giden aktif çalışan sayısı artarken, beden gücüne dayalı iş alanlarında doğru orantılı olarak bir azalma gerçekleşiyor. Bu nedenle işsizlikle mücadelede stratejiler her gün buna uyumlu olarak değiştiriliyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından başarılı olan girişimci adaylarına sertifikaları verildi. - SİVAS